Coronavirus, prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre

| 11:18 - 30 Luglio 2020

Nel riminese quattro nuovi contagiati due hanno sintomi lievi.

Via libera mercoledì sera del Cdm alla proroga dello stato di emergenza per il coronavirus fino al 15 ottobre, mentre salgono i contagi in Italia: altri 289 in un giorno. Sei i decessi. L'Iss parla comunque di "dati stabili" negli ultimi 30 giorni. Quattro i nuovi positivi in provincia di Rimini. Si tratta di 2 pazienti di sesso maschile e di 2 di sesso femminile, tutti in isolamento domiciliare; 2 sono asintomatici, 2 hanno lievi sintomi. Da ll’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.603 casi di positività, 28 in più rispetto a martedì, di cui 10 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.