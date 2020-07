Riccione, ruba il portafoglio ad un minore, gli amici lo bloccano fino all'arrivo dei Carabinieri

Cronaca

Riccione

| 10:56 - 30 Luglio 2020

Immagine di repertorio.

Strappa il portafogli dalle mani di un minore ma viene bloccato dagli amici fino all'arrivo dei Carabinieri. E' successo alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì sul lungomare di Riccione. Un 24enne nordafricano, residente in provincia di Biella in vacanza in riviera, aveva tolto di mano il portafogli, con dentro 50 euro, al ragazzo e si era allontanato velocemente. Gli amici del giovane, con grande coraggio, lo hanno inseguito e bloccato in attesa dei Carabinieri. Il 24enne è stato arrestato e verrà processato per direttissima. Purtroppo prima di essere bloccato dai ragazzi il nordafricano è riuscito a disfarsi della refurtiva che non è stata ritrovata.



Prosegue senza sosta l'attività di controllo dei Carabinieri. Mercoledì pomeriggio i militari del presidio di Piazzale Ceccarini sono intervenuti in centro per fermare una coppia che aveva appena rubato un paio di scarpe da un negozio dopo aver manomesso l'antitaccheggio. Un nigeriano 24enne, pregiudicato, è stato denunciato a piede libero per furto aggravato.