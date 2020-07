Musica, venerdì nuova serata alla Colonia Bolognese di Rimini

Eventi

Rimini

| 10:56 - 30 Luglio 2020

Laura Benvenuti.

Nuovo appuntamento, domani Colonia Bolognese di Miramare di Rimini, per "E la chiamano Rimini, artisti uniti per la citta'", il progetto che coinvolge 36 tra cantautori, musicisti, band riminesi che hanno partecipato alla realizzazione di un doppio album e che si sono alternati in una versione del inedita e corale della canzone "Rimini" di Fabrizio De Andre' e Massimo Bubola.

Ad aprire la serata Laura Benvenuti con un viaggio tra la musica e le parole. Tra i brani proposti all'ombra della Colonia anche "Amore cosi' com'e'", canzone prodotta da Giovanni Giuvazza Maggiore, che fa parte della compilation "E la chiamano Rimini".

Ad accompagnarla Andrea Bolognesi al piano, Andrea Alessi al contrabbasso e Luca Piccari alla batteria. A seguire il cantautore riminese Riccardo Amadei presentera' in anteprima alcuni brani tratti dal nuovo disco "Estete Infinita" (in uscita a Ottobre 2020), insieme ad Alberto Marini (contrabbasso, basso, piano) ed Enrico Ro (batteria). Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero, per "E la Chiamano Rimini", prenotazione obbligatoria.