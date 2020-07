Morciano, coppia di spacciatori sorpresi in casa con l'eroina dai Carabinieri

Cronaca

Morciano di Romagna

| 10:46 - 30 Luglio 2020

Il materiale sequestrato dai Carabinieri.

Condividevano non solo l'appartamento ma anche l'attività di spaccio. Le manette dei Carabinieri di Misano e Saludecio mercoledì pomeriggio sono scattate ai polsi di una coppia di pusher residenti a Morciano. Sono un cattolichino 39enne con precedenti e una 33enne messinese. L'abitazione dei due è stata perquisita dai militari dopo una serie di indagini congiunte in materia di contrasto allo spaccio di stupefacenti. In casa 25 grammi di eroina, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. L'arresto è stato fatto in accordo con il Pm di turno, la dottoressa Bradanini. I due sono ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.