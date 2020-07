Calcio San Marino, la Folgore non ammessa all'Europa League

Sport

Repubblica San Marino

09:24 - 30 Luglio 2020

Non sarà la squadra della Folgore a rappresentare San Marino nell'Europa League. La Federazione Sammarinese è stata informata dalla Uefa circa la non ammissibilità della squadra di Falciano alle competizioni continentali per la stagione 2020-2021. Al posto della Folgore sarà La Fiorita - quarta forza del campionato del Titano - a giocare nei preliminari di Europa League. La non ammissibilità della Folgore al torneo dell'Uefa è da ricondurre ad un illecito legato alla partita San Giovanni-Folgore del 2016.