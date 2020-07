Coronavirus, mercoledì 29 luglio quattro casi in provincia di Rimini

| 17:58 - 29 Luglio 2020

Sono quattro i nuovi positivi al coronavirus comunicati oggi (mercoledì 29 luglio) per la provincia di Rimini. Si tratta di due uomini e due donne, tutti in isolamento domiciliare; due sono asintomatici, due hanno lievi sintomi. Una di queste positivita' fa riferimento a una persona di rientro dall'estero e quindi sottoposta a test di screening mentre era gia' in isolamento domiciliare; gli altri sono contatti di casi gia' noti. Tre sono residenti a Rimini e una a Riccione. Si registra anche una nuova guarigione.