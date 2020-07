Sesta Reunion Remember Paradiso Rimini, sabato 8 agosto al GhettoquarantaSea

Eventi

I dj si alterneranno toccando i vari generi musicali dalla storia al presente.

Sabato 8 agosto dalle 19 all’una a Rivabella di Rimini presso il GhettoquarantaSea si svolgerà la sesta reunion del Paradiso Rimini, dove gli storici djs Gianni Morri Max Padovani Paolino Zanetti e Michelino dj si alterneranno toccando i vari generi musicali dalla storia al presente. Sarà una edizione speciale e particolare nell'ambito della Settimana rosa, ma pur sempre emozionante visto che ci sarà un momento per ricordare con alcuni premi alcune persone speciali come l’ex direttore del privee piano primo Giulio Giulietto Turchini.



Ospiti il figlio di Giancarlo Pretolani, noto ristoratore scomparso alcuni mesi fa gestore storico del ristorante del Paradiso, Pucci Cappelli re della mondanità e rappresentante della grande bellezza della Riviera, il mitico Mike Clarke, primo dj del Paradiso e commesso storico della Dimar Rimini, infine Ayron dj, 18enne rivelazione vincitore di talent in consolle, tutti soggetti di Lorenzo Sette che immortalerà l’evento è permetterà ai presenti di esplorare la sua banca dati sterminata di fotografie con i più begli scatti dei cinquant'anni passati nel locale sempre nel cuore dei riminesi.