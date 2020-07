Avvistata una iena all'Aquafan di Riccione: si tratta di Cizco Di Benedetto

Attualità

Riccione

| 17:44 - 29 Luglio 2020

La iena Cizco all'Aquafan di Riccione.

All’Aquafan di Riccione è arrivato Cizco, alias Francesco Di Benedetto, musicista e architetto forse però più noto per essere inviato del programma tv "Le Iene", impazzito tra le attrazioni più adrenaliniche del parco e ospite speciale a sorpresa durante la maxi onda di martedì pomeriggio.



Centinaia le persone che hanno ballato nella piscina onde sulle note della splendida dj Jayc con Cizco vocalist. L'attrazione più apprezzata il black hole, perché scivolare al buio «è stranissimo. Con il mio passato da architetto sono rimasto affascinato dalle geometrie e dall’ingegneria dietro tutti gli scivoli». Per lui è stato un battesimo «divertente e non vedo l'ora di tornarci a fine agosto. Qui a Riccione si sta proprio bene e si respira aria di benessere e sicurezza». Un bell'endorsement.