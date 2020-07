Tanti tamponi e pochi casi nuovi: sempre più sotto controllo il contagio da coronavirus in regione

Attualità

Emilia Romagna

| 17:06 - 29 Luglio 2020

Restano bassi i nuovi positivi al coronavirus in Emilia-Romagna, soprattutto se rapportati all'alto numero dei tamponi refertati. Ben 8318 i test molecolari analizzati tra ieri e oggi che hanno permesso di accertare 28 nuovi contagiati, di cui 10 senza sintomi, e 35 guariti. A questi dati si somma il nuovo decesso comunicato dalla provincia di Bologna che porta il numero degli attuali positivi a 1451, un numero che torna a scendere dopo gli incrementi dei giorni scorsi causati da una serie di focolai esplosi nel territorio, tutti noti e circoscritti. Il 93 per cento delle persone ancora malate di Covid-19 sono in isolamento a casa per sintomi lievi. Restano 3 le persone in terapia intensiva mentre scendono a 6 gli altri ricoveri ospedalieri. In provincia di Rimini i nuovi casi sono 4, di cui la metà sintomatici.



Infografiche e analisi dei dati in Emilia-Romagna sono consultabili on line attraverso il report periodico sull’andamento del contagio.