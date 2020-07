Torna Arimnestos, rivista scientifica sulla protostoria mediterranea: presentazione al museo

Eventi

Verucchio

| 16:52 - 29 Luglio 2020

La copertina del secondo numero della rivista Arimnestos.

Presentazione in anteprima del secondo numero della rivista scientifica “Arimnestos. Ricerche di Protostoria Mediterranea” al museo civico archeologico di Verucchio. Si tratta del quinto dei sei "Incontri con libri e autori" della biblioteca Don Milani, con protagonisti giovedì 30 luglio alle 18 l’archeologa Anna Esposito e il docente di preistoria e protostoria Marco Pacciarelli. Modera l’ex direttrice ed ex funzionaria della Soprintendenza dell'Emilia-Romagna Patrizia Von Eles. L'ingresso è libero e gratuito.



“Arimnestos. Ricerche di Protostoria Mediterranea” è nata nel 2018 con l'intento di proseguire l'attività di ricerca avviata ormai da molti anni dal Museo, ma anche con uno sguardo a contesti contemporanei della protostoria italiana e del Mediterraneo in genere, allargando dunque lo sguardo anche oltre il nostro sito” spiega la direttrice Elena Rodriguez, entrando quindi nel merito: “Il secondo numero, realizzato in realtà nel 2019 ma la cui uscita paga la chiusura per Coronavirus, è dedicato alla presentazione di una necropoli villanoviana di Imola Pontesanto, oggetto di uno scavo diretto a suo tempo da Patrizia von Eles, al tempo funzionaria della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna nonché direttrice del Museo di Verucchio e massima esperta nella protostoria regionale e romagnola in particolare. L’autrice è Anna Esposito, archeologa che ha affrontato lo studio delle sepolture imolesi per la sua tesi di dottorato all'Università Federico II di Napoli e attualmente vive in Lussemburgo, dove lavora su vari cantieri di scavo. A correlarla nella realizzazione del volume, il professor Marco Pacciarelli, docente di preistoria e protostoria nello stesso ateneo e a sua volta studioso del territorio emiliano-romagnolo nell'età del ferro oltre che collaboratore del Museo di Verucchio come membro del Comitato tecnico-scientifico. Coordinerà l'incontro con i due autoti proprio la dottoresssa Patrizia von Eles, che attualmente ha la direzione scientifica della rivista Arimnestos: pubblicazione che ha fortemente voluto e che mette a disposizione on line e open access alla comunità scientifica una continua mole di dati indispensabili”.



Giovedì 6 agosto, questa volta alle 21, il museo ospiterà poi anche il sesto e ultimo incontro in calendario, quello con Pierpaolo Benedetti, che presenterà il suo nuovo libro di poesie Un nuovo altrove (Raffaelli). In una serata moderata da Domenico Pazzini e Walter Raffaelli.