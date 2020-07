Nuovo lungomare a Rimini, approvati cinque progetti di esercenti privati

Attualità

| 16:47 - 29 Luglio 2020

I lavori sul lungomare di Rimini.

Quattro locali pubblici fra bar e chioschi più una spa hanno stipulato i primi accordi con il Comune di Rimini per la realizzazione di cinque interventi privati contestuali alla riqualificazione del lungomare di Rimini. Quattro manufatti saranno di nuova realizzazione mentre uno comporterà una ristrutturazione: in totale sono 945 metri quadrati di superficie utile che frutteranno al Comune 1,7 milioni di euro tra diritto di superficie, che avrà una durata di 50 anni, e contributo per la valorizzazione.



I cantieri potrebbero partire a inizio 2021 dopo l'approvazione dell'accordo di programma in consiglio comunale e la presentazione dei permessi di costruire. Nel frattempo sono già stati ottenuti i finanziamenti per il completamento del nuovo lungomare anche per i tratti fra i piazzali Kennedy e Benedetto Croce.