‘Assoli Condivisi’, alla Rocca Malatestiana di Verucchio, Marco Moretti in ‘Dònca', i classici romagnoli

| 16:34 - 29 Luglio 2020

La Rocca Malatestiana di Verucchio accoglierà gli “Assoli condivisi” di Marco Moretti e Chiara Raggi: la felicità è reale solo se condivisa. Appuntamenti in solo da vivere e condividere. Nella serata di sabato 1 agosto lo spettacolo “Dònca. I grandi classici in dialetto romagnolo” di Marco Moretti. Un recital in dialetto romagnolo, il dialetto della mia infanzia, un dialetto dalle sonorità che rimbalzano fra le mura di casa, tornano all’orecchio e si fanno parola. Da Amleto a Romeo e Giulietta, da Cirano de Bergerac ai racconti di mio nonno, con uno sguardo su Antonio e Cleopatra. Da Petrarca alle sfuriate di mia nonna, da Enrico IV a Lattanzio per finire ai miei appunti: parole volanti. Parole ri-sonanti. Come si dice quella cosa? Quella cosa la puoi dire solo in dialetto. Il tuo dialetto.





Venerdì 21 agosto sarà la volta invece della cantautrice e chitarrista Chiara Raggi con “One [Femmina] Show” per portare sul palcoscenico un “piccolo viaggio con bagaglio emotivo” attraverso le sue canzoni e le disAvventure da Cantautore [Femmina] che ha vissuto in quasi vent’anni di onorato servizio al cospetto della Musica. In solo, voce e chitarra, Chiara Raggi “canta e dice cose”.

«Ci siamo trovati tutti fermi, qualche mese fa. Poi lentamente, qualcuno ha cominciato a far ripartire lo spettacolo dal vivo, piano piano. Con molte restrizioni, poche persone, eccetera - spiega Marco Moretti -. La parola condivisione sta alla base del teatro e dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza). Abbiamo deciso, così, di condividere, anche il “palco”. Di mischiarci, con piccole sorprese: nel mio spettacolo, 1 agosto, entrerà Chiara, e nel suo concerto, il 21 agosto, entrerò io. In questo modo i nostri assoli, cercheranno una condivisione che è mancata per molti mesi».

Inizio spettacoli ore 21. In collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Verucchio. Ingresso 10 euro con prenotazione al numero: 0541 670222. Info: www.prolocoverucchio.it