Brillante esordio per l’argentina Paula Ormaechea nel torneo Envikem

Sport

Rimini

| 16:19 - 29 Luglio 2020

Paula Omaechea con la scuola del circolo tennis Cicconetti.

Vanno in scena mercoledì i quarti di finale (dalle 11.15, l’ultimo alle 20.15 tra Alessandra Mazzola ed Elena Pavolucci) del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cicconetti, il trofeo “Envikem” (1.500 euro di montepremi). Negli ottavi esordio positivo per la n.1 del seeding, l’argentina Paula Ormaechea, ex top 50 del ranking mondiale, ai danni di una combattente come Maria Toma, entrano a vele spiegate nei quarti anche Andrea Maria Artimedi, allieva della Galimberti Tennis Academy, due portacolori del Tc Viserba, Marta Lombardini ed Alessandra Mazzola, ed Elena Pavolucci, in grande condizione sui campi di casa, che ha vinto il derby sulla riminese Emma Ferrini.



Ottavi: Ormaechea (2.1)-Maria Toma (2.5) 6-4, 6-2, Francesca Dell’Edera (2.4, n.8)-Sofia Pizzoni (2.4) 6-2, 6-0, Andrea Maria Artimedi (2.4, n.5)-Sara Donnini (2.5) 7-5, 6-1, Marta Lombardini (2.6)-Maya Ceccarini (2.5) 7-6, 6-4, Alessandra Mazzola (2.4)-Caterina Greco (2.7) 6-2, 6-0, Elena Pavolucci (2.7)-Emma Ferrini (2.4, n.3) 6-1, 7-6, Irene Lavino (2.4)-Daniela Judit Leyria (2.4, n.7) 6-3, 6-2, Jennifer Ruggeri (2.4)-Lisa Vallone (2.3, n.2) 6-3, 6-3.