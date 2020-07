Anthony Turchi conquista l’open del Maretennis di Bellaria Igea Marina

Sport

Bellaria Igea Marina

| 16:15 - 29 Luglio 2020

Le premiazioni dI Turchi all'open Maretennis di Bellaria.

Prosegue ricca di soddisfazioni la “lunga estate calda” degli allievi della Galimberti Tennis Academy.



L’ultimo acuto in ordine di tempo è quello firmato da Anthony Jerome Turchi, che ha conquistato il torneo Open del Maretennis Bellaria, il memorial “Ezio Pretolani”. Il 23enne francese (classifica italiana 2.4, tesserato per il Tennis Chieti), accreditato della seconda testa di serie, ha sconfitto 6-1 6-1 Luca Bartoli (2.7) negli ottavi, Simone Todaro (2.5) che nei quarti si è ritirato quando era in svantaggio per 6-0 2-1, quindi in semifinale ha superato in rimonta, per 3-6 7-5 6-4 il pari classifica modenese Leonardo Taddia, numero 3 del seeding, per completare poi il suo percorso netto imponendosi in finale con il punteggio di 6-2 6-0 su Andrea Calogero, 2.5 portacolori del Tc Viserba, quinta testa di serie e finalista qualche settimana fa anche nell’Open del Venustas di Igea Marina.



Intanto Andrea Maria Artimedi, reduce dalle semifinali nel trofeo “Porsche Augusto Gabellini”, torneo Open del Circolo Tennis Cerri di Cattolica, ha staccato il pass per i quarti di finale del trofeo “Envikem”, Open femminile del Ct Cicconetti Rimini. La 17enne allieva di Giorgio Galimberti (fra meno di due mesi l’ex davisman azzurro si trasferirà a Cattolica con la sua Academy), quinta testa di serie, ha regolato per 7-5 6-1 Sara Donnini (2.5) e ora si gioca un posto in semifinale con Marta Lombardini (2.6).