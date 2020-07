Opera lirica, grandi film e burattini nel fine settimana allo Sferisterio di Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 16:08 - 29 Luglio 2020

Lo Sferisterio di Santarcangelo di Romagna.

Il film “Martin Eden”, lo spettacolo di burattini “L’acqua miracolosa”, il concerto di lirica e il Mercatino notturno di mezza estate sono gli eventi in programma per il prossimo fine settimana.



Si parte giovedì 30 luglio alle ore 21.30 con la proiezione di “Martin Eden” allo Sferisterio. Protagonista del film, molto apprezzato dalla critica, Luca Marinelli, che grazie a questa pellicola ha vinto la Coppa Volpi come migliore interpretazione maschile al festival di Venezia 2019. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a prenotazioni.supercinema@gmail.com oppure è possibile acquistare il biglietto online.



“L’acqua miracolosa” è invece il titolo dello spettacolo della compagna Burattini della Commedia in programma allo Sferisterio venerdì 31 luglio alle ore 21.15. Per assistere allo spettacolo è necessario prenotare entro venerdì 31 luglio telefonando al numero 334.6628192 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13).



Due gli appuntamenti che si terranno sabato primo agosto: la terza edizione del “Mercatino notturno di mezza estate” (dalle 18 alle 24) e l’opera lirica allo Sferisterio (ore 21). In piazza Ganganelli torna la Casa del tempo, che per la stagione estiva si sposta in orario serale e si trasforma nel “Mercatino notturno di mezza estate”: ottanta bancarelle di antiquariato, modernariato, artigianato e vintage si aggiungono quindi alle tante proposte del centro commerciale naturale, che oltre a bar, osterie e ristoranti vedrà aperti anche i negozi in occasione dell’avvio dei saldi di fine stagione.



Come da tradizione, anche quest’anno torna la musica lirica allo Sferisterio, con un format modificato a causa dell’emergenza sanitaria: non potendo mettere in scena l’ormai consueta opera lirica con i cantanti provenienti dagli Stati Uniti, la serata sarà infatti all’insegna di un "Nuance di voci tra Piano e Forte". Le soprano Gabriella Morigi e Jennifer Turri, il baritono Luca Grassi, il tenore Rocco D’Aurelio, il pianista Marco Rizzello e alcuni studenti dell'Accademia voci nel Montefeltro si esibiranno in un excursus che toccherà epoche, stili e autori differenti. Dal belcanto al verismo ottocenteschi, dall’operetta della Belle Époque al valzer viennese, i protagonisti della serata omaggeranno i più grandi compositori tra cui Puccini, Mozart, Stravinsky, Verdi, Rossini fino al compositore recentemente scomparso Ennio Morricone. A introdurre e presentare la serata l’Assessore al Turismo Emanuele Zangoli e Ubaldo Fabbri, direttore artistico, Vocal coach, Docente di Fonetica italiana per il Belcanto dell’Accademia lirica “Voci nel Montefeltro”. Per prenotarsi occorre telefonare al numero 0541/356284 o inviare una mail all’indirizzo l.torsani@comune.santarcangelo.rn.it entro venerdì 31 luglio.