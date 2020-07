Calcio RSM: giocatore del Tre Fiori trovato positivo al coronavirus

Sport

| 16:02 - 29 Luglio 2020

La Tre Fiori in campo con la divisa gialloblu (foto di repertorio).

Un giocatore del Tre Fiori è risultato positivo al test per il coronavirus. Si tratta del primo caso dall’inizio dell’attività di screening organizzata dalla Federazione sanmarinese giuoco calcio (Fsgc) in collaborazione con l’Istituto di sicurezza sociale (Iss) proprio per tracciare l'andamento della pandemia anche nelle squadre sportive.



Il calciatore non è sammarinese ed è stato immediatamente posto in quarantena in una struttura attrezzata in provincia di Bologna. Come da protocollo hanno seguito la medesima procedura anche tutti coloro che avevano intrattenuto contatti stretti con lui. Questo non riguarda lo spogliatoio gialloblu, i cui elementi hanno sempre rispettato le disposizioni di sicurezza indicate dal protocollo redatto dalla Fsgc e avallato dalle istituzioni, evitando perciò contatti troppo ravvicinati



Nel dubbio l’intero gruppo squadra è stato sottoposto alla prova del tampone che ha sempre dato esito negativo. La situazione verrà tenuta costantemente sotto controllo e verranno intensificate le precauzioni, ma il Tre Fiori potrà continuare a svolgere la propria attività sul campo, ovviamente sempre rispettando i dettami del protocollo federale.