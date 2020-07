Il salotto dell’Abissinia: a Riccione presentazione ufficiale del film 'The Italian Warrior'

Eventi

29 Luglio 2020

The Italian Warrior.

Venerdì 31 luglio, alle ore 21.30, in Piazzetta San Martino a Riccione, si terrà un incontro/racconto, organizzato dal Comitato Riccione Abissinia, sul docu-film, prodotto da Trasmetto.it dal titolo “The Italian Warrior”, alla presenza del regista Joseph Nenci, della troupe di produzione e del cast. Il Docu-film, girato interamente in riviera, pluri-apprezzato dalla critica di settore e di prossima distribuzione cinematografica, racconta la vita di Luca Bergers, primo e unico pugile professionista italiano ad avere avuto accesso al circuito più ambito e pericoloso al mondo di boxe a mani nude: il BKB in Inghilterra.



Durante la serata, moderata dal Dr. Valerio Savioli, Presidente dell’Associazione Culturale DARDO di Riccione, saranno proiettati i due teaser trailer ufficiali del film“The Italian Warrior”. All’evento parteciperanno i Legionari dell’Associazione culturale di rievocazione storica romana LEGIO VI° Ferrata, insieme alla Squadra dei BiancoRossi di RiminiHarpastum (calcio storico romano), capitanata proprio da Luca Bergers, protagonisti del prossimo progetto cinematografico, attualmente in lavorazione, “Harpastum –Hic Sunt Leones”. Al termine della serata, il regista e la troupe, sveleranno la data ufficiale della prima nazionale al cinema in collaborazione con Giometti Cinema.