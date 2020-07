Schianto frontale a Riccione tra un'auto e una moto: centauro al Bufalini in gravi condizioni

Cronaca

Riccione

| 15:46 - 29 Luglio 2020

L'incidente tra auto e moto a Riccione.

Una Nissan Micra e una Kawasaki Ninja si sono scontrate mercoledì pomeriggio poco prima delle 14 all'incrocio tra via Coriano e via Veneto a Riccione. Ad avere la peggio il motociclista che è ha centrato il cofano dell'auto con la sua moto e si è accasciato sull'asfalto poco più in là in stato di semi incoscienza. Trasportato d'urgenza al Bufalini di Cesena in gravi condizioni con una delle due ambulanze sopraggiunte assieme all'automedica, la quale si è occupata anche dell'autista, anch'essa con qualche lesione a causa del violento e inatteso impatto. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per mettere quanto prima in sicurezza la strada.