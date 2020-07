Il Club family hotel di Riccione quarto nella classifica delle migliori strutture per famiglie al mondo

Attualità

Riccione

| 14:09 - 29 Luglio 2020

Foto dal sito web dell'hotel.

Il Family club hotel è il quarto miglior albergo per famiglie al mondo secondo Tripadvisor, che ha pubblicato una classifica contenente opportunità sparse tra Turchia (il migliore assieme a un altro in decima posizione), Indonesia (2), India (2), Egitto (2), Brasile (2), Costa Rica, Grecia (2), Vietnam, Israele, Spagna, New York, Tunisia, Messico (2), Giappone, Hualien, Israele e Italia (l'altro hotel si trova a Ortisei.



Il risultato rende «molto orgogliosi di poter vantare una struttura ricettiva come questa, definita “il vero all inclusive per famiglie e ancora "la vacanza perfetta per famiglie con bambini”. Ad Andrea Falzaresi e a tutto lo staff del Club Family Hotel, i miei complimenti e quelli della città di Riccione», questo secondo le parole dell'assessore al turismo Stefano Caldari. La classifica di Tripadvisor, come è noto, viene compilata sulla base dei voti e delle scelte dei viaggiatori.