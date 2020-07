Parco del mare a Rimini sud: sabato apre al pubblico la palestra a cielo aperto Technogym

Attualità

| 13:24 - 29 Luglio 2020

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi mentre illustra le attrezzature della Technogym al Parco del mare.

Apre al pubblico la palestra a cielo aperto costruita in un tratto del Parco del mare di Rimini sud, per l'esattezza all'altezza del bagno 20. Sabato 1 agosto sarà inaugurata e immediatamente fruibile da parte del pubblico l’isola di allenamento Technogym installata sul primo tratto del nuovo lungomare già aperto e fruibile da parte di pedoni e ciclisti.



Technogym ha scelto Rimini e la Wellness valley per l’anteprima mondiale di questo nuovo prodotto studiato e realizzato per l’esercizio fisico all’aperto, adatto ad utenti di ogni età e di ogni livello di preparazione e ha trovato la propria migliore occasione nel nuovo Parco del mare, che sta rivoluzionando ambientalmente e funzionalmente il waterfront riorganizzando il sistema di mobilità e dei percorsi pedonali lungo l’intera linea della costa riminese.



L’installazione mette al centro la sostenibilità di lungo periodo grazie all’utilizzo di materiali quali inox, alluminio e cemento che garantiscono lunga durabilità nel tempo, riparabilità, riciclo e alta protezione contro l’usura da utilizzo intenso e l’erosione da agenti atmosferici, da ambiente marino e da escrementi di animali.



Fino al 15 ottobre l’isola di allenamento sarà presidiata e animata dagli studenti di Scienze motorie dell’università di Bologna frequentanti il campus di Rimini che guideranno i visitatori nelle varie possibilità di esercizio e li informeranno sui benefici del Wellness Lifestyle e sulle attività del Parco. Il tutto interconnesso con la Wellness Valley app, la piattaforma digitale scaricabile gratuitamente da ogni smartphone e grazie alla quale è possibile tenere traccia della propria attività fisica e fruire di proposte e idee di allenamento per ogni livello di preparazione.