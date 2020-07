Rimini, l'altalena sul mare sbarca alle Befane per tutta l'estate

Attualità

Rimini

| 12:11 - 29 Luglio 2020

L'altalena sul mare alle Befane.

Si apre un altro capitolo del progetto "Vi vogliamo bene" dedicato da Le Befane Shopping Centre al territorio di Rimini, con un'iniziativa speciale che si richiama direttamente ad un 'oggetto' che fa parte della memoria collettiva storica: l'altalena 'sul mare', per ricordare, per ritrovarsi, per ricominciare. All'interno della food court del Centro commerciale venerdì 31 luglio 2020 alle 17.00 si terrà infatti l'inauguazione ufficiale de "L'altalena sul mare", che resterà 'dondolante' per tutto il periodo estivo, e che vede la luce proprio in vista della Settimana Rosa / Pink Week con tantissime iniziative che caratterizzeranno la Riviera dal 3 all'8 agosto 2020.



"È un omaggio che abbiamo voluto fare a Rimini e ai riminesi - racconta Massimo Bobbo, Direttore de Le Befane - con il desiderio di rinsaldare ulteriormente il nostro legame con questa città: per dire a tutti che noi ci siamo, che 'vogliamo bene' al territorio, questa volta andando a richiamare alla memoria la storica altalena che, negli anni '70, faceva bella mostra di sé sulla spiaggia e che qualche anno fa è stata anche riproposta. Un omaggio alla costa, un inno d'amore per il nostro mare, che possa essere di buon auspicio per questa stagione turistica e per una decisa ripresa economica".



"L'altalena sul mare", infatti, è solo l'ultima delle iniziative che il Centro commerciale riminese mette in campo dopo le 1000 gift card da 50 Euro donate a Caritas, Servizi Sociali del Comune di Rimini e Croce Rossa Italiana in soccorso alle famiglie bisognose del territorio colpite dal Coronavirus; dopo il Summer Camp per i bambini dai 5 ai 13 anni, un servizio gratuito dedicato alle famiglie che ha riscosso notevole successo nelle scorse settimane; dopo la promozione Best Friends dedicata ai possessori di Be-Fan Card; e ancora, dopo la raccolta fondi "Dona a chi ti cura" promossa da CBRE che ha visto destinare oltre 93mila Euro, raccolti a livello nazionale, alla Croce Rossa Italiana per l'emergenza Covid-19.



L'inaugurazione de "L'altalena sul mare" si terrà dalle 17.00 alle 19.00 di venerdì 31 luglio 2020: sarà possibile salire sull'altalena e scattare una foto in compagnia di due modelle. Ai primi 100 partecipanti sarà regalata una gift card da 10 Euro e saranno inoltre distribuite, sino ad esaurimento scorte, t-shirt Le Befane con il logo dell'altalena.