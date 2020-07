Attualità

Rimini

| 11:13 - 29 Luglio 2020

Persone all'interno della Fontana dei 4 Cavalli.

La calura di questi giorni porta le persone a cercare ristoro in ogni modo possibile. Un nostro lettore ci segnala alcuni, probabilmente, turisti che hanno cercato refrigerio nella Fontana dei 4 Cavalli di Piazzale Fellini a Rimini. Le immagini mostrano alcune persone che hanno raggiunto il centro della vasca, appoggiandosi alla scultura. Non è la prima volta che, benché sia vietato, la fontana viene "scambiata" per una piscina a cielo aperto.





Per le vostre segnalazioni whatsapp 347 8809485