Verdi, Puccini , Gerswin: la banda Città di Rimini in concerto per solidarietà

Eventi

Rimini

| 07:31 - 29 Luglio 2020

La banda Città di Rimini e il soprano Elisa Luzi.

Dopo il grande successo del concerto d’apertura “Ricominciamo Insieme” prosegue la Rassegna Concerti d’estate 2020 a cura dell’Associazione Filarmonica Banda città di Rimini in collaborazione con il Comune di Rimini. La Banda diretta dal m° Jader Abbondanza si esibirà nel tradizionale e atteso concerto estivo aperto alla solidarietà con il mondo del volontariato riminese In particolare i riflettori si accenderanno sui progetti di ricerca sul dolore della Fondazione ISAL, sostenuti anche da SGR.



Il programma della serata prevede l’esecuzione di brani classici con qualche “incursione” in generi più leggeri e contemporanei:

Giuseppe Verdi E' strano e' strano (La Traviata atto 1°), Ernani involami; Giacomo Puccini O mio Babbino Caro (Gianni Schicchi); Visit to George Gerswin; Sergei Prokofieff March op.99; Iwai Naohiro Frank Sinatra hits medley; Moleiro Moisès Joropo (danza Venezuelana); Nino Rota Casanova; Pietro Mascagni Il Sogno Intermezzo (Guglielmo Ractliff), Intermezzo (Cavalleria rusticana); Nicola Piovani La vita è bella; JohnMiles Music; Luis Bacalov Il postino.



A causa delle restrizioni imposte dalle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus i posti in arena sono limitati. Per accedere è necessaria la prenotazione che può essere effettuata, gratuitamente e fino ad esaurimento dei posti, a partire da lunedi 3 agosto pv. dalle ore 10 alle 12 e dalle 17.00 alle 20 telefonando al numero 331 6468363

I posti non sono numerati.