Solo 20 nuovi positivi su più di 8 mila tamponi in tutta la Regione. Nove sono a Rimini

Attualità

Emilia Romagna

| 17:34 - 28 Luglio 2020

Foto da internet.

Su oltre 8mila tamponi effettuati tra ieri e oggi in tutta la Regione Emilia-Romagna sono stati trovati soltanto 20 nuovi casi positivi di cui 12 asintomatici. Ci sono anche 16 nuovi guariti e purtroppo un nuovo decesso. Dei casi nuovi, 9 si trovano in provincia di Rimini e 3 sono asintomatici e riguardano persone rientrate dall'estero, a cui come da delibera regionale è stato effettuato il doppio tampone durante l’isolamento fiduciario, due casi sono legati a focolai già noti e uno allo screening pre-ricovero. Scendono a 3 i ricoverati in terapia intensiva, calano a 72 (-5) quelli negli altri reparti Covid. Sono 1459 i casi attivi, il 93% con sintomi lievi in isolamento a casa. La maggioranza dei nuovi contagi sono riconducibili a focolai o a casi già noti.