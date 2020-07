Serie D: il Rimini football club è ufficialmente iscritto

Sport

Rimini

16:42 - 28 Luglio 2020

Il Rimini football club è ufficialmente - ma si spera temporaneamente - in serie D. L'esito della domanda di iscrizione al campionato 2020-21 è arrivato oggi, a un giorno dall'ultima data utile per presentare ricorso al consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar del Lazio per il declassamento del Rimini football club. Le prossime tre settimane saranno determinanti per il futuro della squadra biancorossa che ancora fatica a definire la rosa in campo per via delle incertezze legate alla riammissione o meno nella categoria professionistica.