Caldo estivo: paura in spiaggia per un turista colto da un malore in acqua a Riccione

Cronaca

Riccione

| 16:28 - 28 Luglio 2020

Sul posto, immediato l’arrivo dei sanitari del 118.

Turista salvato per miracolo nella tarda mattinata (28 luglio) a Riccione dopo l'ennesimo malore in spiaggia all'altezza dei bagni 115, complice molto probabilmente il gran caldo. Tutto è iniziato poco prima delle ore 13, quando il bagnino di salvataggio è stato allertato dai bagnanti che gli hanno segnalato la presenza di un anziano in uno stato semicosciente dopo essere stato colto da un malore in acqua. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 a bordo di un’automedica, seguita dall'arrivo di un’ambulanza: i primi interventi di soccorso hanno scongiurato il peggio. L’uomo è stato poi trasferito all’ospedale Infermi di Rimini, dove si trova tutt'ora ricoverato per accertamenti.