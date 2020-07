Chiara Dal Pozzo si aggiudica il trofeo del Gelso under 12 al Ct Venustas

Sport

Bellaria Igea Marina

| 15:48 - 28 Luglio 2020

Francesca Sparnacci e la vincitrice Chiara Dal Pozzo.

Chiara Dal Pozzo corona una serie di ottime prestazioni aggiudicandosi il tabellone Under 12 femminile nel Trofeo del Gelso, il torneo nazionale giovanile organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina.



La portacolori del Gt Rivazzurra, dove si allena con la Pro Tennis School, ha battuto in finale per 7-5 6-2 Francesca Sparnacci (Tennis Club Riccione). Era l’ultima finale, in ordine di tempo, del torneo giovanile del club di Igea guidato dalla presidente Elisa Vandi, che ha riscosso un notevole successo.