Il tennis club Viserba si aggiudica il trofeo "Città di Nonantola" femminile

14:42 - 28 Luglio 2020

La squadra vincitrice del Tc Viserba.

Il tennis club Viserba protagonista in Regione grazie alla vittoria in finale per 2-1 in casa il Ct Porretta Terme, che li ha portati sulla cima del podio con tra le mani il trofeo “Nonantola” femminile del campionato regionale a squadre riservato alle 3.5.



Un successo meritato e che riempie d’orgoglio il Club riminese, sempre più sulla cresta dell’onda dopo i siuccessi a livello tecnico, con la permanenza in A2 maschile, ed organizzativo.



Così in finale: Letizia Giovagnoli-Asia Lucchini 7-6, 4-6, 10-6, Elena Tonelli-Matilde Morri 6-7, 7-5, 10-6, Anastasia Bernardi-Elena Difilippo b. Tondi-Lucchini 6-2, 6-2. Da sottolineare che nei quarti Viserba aveva battuto 2-1 il Ct Bologna ed in semifinale per 2-1 a Piacenza il Tennis Cadeo. Applausi dunque alle giovanissime Letizia Giovagnoli e Matilde Morri, ad Anastasia Bernardi ed Elena Difilippo.