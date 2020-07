Le origini del tango argentino in piazzale Ceccarini a Riccione: balli di coppia solo tra congiunti

Eventi

Riccione

| 14:31 - 28 Luglio 2020

Foto da internet.

Un viaggio affascinante nello spazio e nel tempo alla ricerca delle origini del Tango con la partecipazione di coppie di ballerini che interpreteranno su vari brani, intervallati da racconti, storie e aneddoti narrati dalla voce di un’attrice che coinvolgerà gli spettatori in ciascun passaggio di questo itinerario. Tutto questo sarà il primo agosto “Ti racconto un tango” in piazzale Ceccarini (ingresso libero), organizzato dall'associazione RomaGna PorteGnaus che mira a tutelare il tango argentino così come viene praticato nei paesi del Rio de La Plata e i suoi caratteri autentici. L'appuntamento ha il patrocinio del Comune di Riccione. Per la manifestazione saranno rispettati tutti i protocolli sanitari, il ballo di coppia sarà possibile solo tra congiunti.