Settimana rosa, alto rischio assembramento: i consorzi di albergatori di Riccione dicono no

Attualità

Riccione

| 13:50 - 28 Luglio 2020

È firmata Andrea Ciavatta del Family hotel, Claudio Righetti del Bike hotel, Paolo Semprini dello Riccione Sport e Franco Vannucci di Riccione turismo e porta la voce dei consorzi degli albergatori della Perla verde una lettera carica di preoccupazioni per quel che sarà tra qualche giorno con l'avvio della Settimana rosa, indirizzata direttamente alla sindaca Renata Tosi. «Già in anni "normali" la Notte rosa portava con sé una serie di problematiche che a conti fatti non elevava lo standard qualitativo degli arrivi, né generava volumi d'affari all'altezza delle aspettative. Quest'anno poi, con la situazione in atto, la Settimana Rosa rappresenta più un rischio che un'opportunità per le nostre attività che si rivolgono ad un pubblico familiare, sportivo e culturale che a noi operatori chiede sempre più spesso professionalità e specializzazione nel prodotto che proponiamo. Agosto sarà fondamentale per il bilancio di questa difficile stagione: abbiamo quindi chiesto all'amministrazione di farsi portavoce di un disagio e di trovare le soluzioni per prevenire conseguenze negative. Non siamo contrari a singoli eventi che posizionano il nostro brand e quello del nostro territorio in una fascia di qualità, ma diciamo no al richiamo indiscriminato che è la Settimana Rosa».