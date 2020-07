Sofia Pizzoni e Jennifer Ruggeri avanzano nel tabellone dell’open Envikem

Sport

Rimini

| 13:20 - 28 Luglio 2020

Due giovani in ascesa, Sofia Pizzoni e Jennifer Ruggeri, si mettono in bella evidenza nel torneo Open femminile del Ct Cicconetti, il trofeo “Envikem” (1.500 euro di montepremi). E’ un torneo che, del resto, vede protagoniste tante giocatrici Under, in cerca di un posto al sole nel panorama nazionale. In particolare Sofia Pizzoni (Asd Training Foligno) ha vinto una vera e propria battaglia contro la forlivese Caterina Pantoli (Tennis Villa Carpena), mentre la bolognese Jennifer Ruggeri ha eliminato dalla contesa la ravennate Sara Dradi. Doppio turno fatale per la riminese Alice Grilli che al mattino supera Lucrezia Sebastiani, in serata cede a Judit Leyria.



2° turno: Alice Grilli (2.7)-Lucrezia Sebastiani (2.5) 6-2, 1-6, 6-4, Linda Alessi (2.6)-Valentina Taddia (2.5) 6-4, 5-7, 6-3. 3° turno: Sofia Pizzoni (2.4)-Caterina Pantoli (2.6) 6-7, 7 -6, 6-2, Daniela Judit Leyria (2.4, n.7)-Grilli 2-6, 6-4, 6-2, Jennifer Ruggeri (2.4)-Sara Dradi (2.5) 7-5, 6-2, Irene Lavino (2.4)-Linda Alessi 6-2, 5-7, 6-4. Ottavi, per il forfait delle loro avversarie, anche per Caterina Greco (2.7), Marta Lombardini (2.6), Maria Toma (2.5) e Francesca Dell’Edera (2.4, n.8).