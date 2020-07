Eventi

Riccione

| 13:00 - 28 Luglio 2020

Dj in consolle, foto di repertorio.

Sesta edizione della "Festa di Ferragosto" in ricordo del Dj Luca Fabbri, venerdì 7 agosto 2020 al Bar A14 di Riccione in via Berlinguer, 43. Il Dj Massimo Rossi suonerà musica funky. Ingresso libero. Dalle ore 18 apericena in collaborazione con l"Osteria Io e Simone". Info e prenotazioni 0541 607694 - 338 9601587. Il Bar A14 applicherà e farà rispettare tutti i protocolli e le leggi "anticovid" vigenti.