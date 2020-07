Morciano di Romagna, settimana ricca di eventi fra artisti di strada e cinema

Eventi

Morciano di Romagna

| 11:55 - 28 Luglio 2020

Artisti di strada di "Teatro è Libertà".

Mercoledì 29 luglio (via Colombari ore 21.15) per la rassegna “Morciano Estate Aperta” arrivano gli artisti di strada di “Teatro è Libertà” con lo spettacolo “Sughero Street Show” in cui si intrecciano clowneria, giocoleria e magia per la gioia dei più piccoli e delle loro famiglie. “Sughero è un giocoliere, un clown, un mago, un acrobata, un leone feroce! Ha delle doti incredibili ma fin da bambino gli ripetevano che nella testa aveva solo del sughero e vista la sua intelligenza forse non si sbagliavano... nel suo spettacolo gioca col pubblico dal primo all'ultimo istante e non c'è tregua per lo stupore e la risata, nel finale vuole riscattare gli animali del circo, ingiustamente sfruttati per tanti anni, facendo lui stesso il salto nel pericoloso cerchio infuocato!”



Venerdì 31 luglio (via Colombari ore 21.15) il centro di Morciano si trasforma in un cinema sotto le stelle con la proiezione del film drammatico “Una notte con la Regina” di Julian Jarrold.



Domenica 2 agosto ci si sposta invece al parco urbano Del Conca con il Cine-picnic organizzato dal Leo Club Valle Del Conca. Per l'occasione verrà proiettato il film “Solo cose belle”, una commedia per tutta la famiglia girata nella vicina San Giovanni in Marignano. Saranno presenti degli stand gastronomici con vari menù per poter cenare sdraiati sui teli. La visione del film è gratuita e non è richiesta la prenotazione. Per il picnic è invece consigliata la prenotazione al numero: 338/9893564. Come ogni anno, il ricavato della serata servirà a finanziare i progetti solidali del Leo Club Valle del Conca: quest'anno in particolar modo i soldi ricavati andranno a sostegno delle famiglie morcianesi più in difficoltà.