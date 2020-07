A Santarcangelo una settimana nel segno del "Cassone"

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 11:44 - 28 Luglio 2020

Cassoni.

Una vera e propria sagra del Cassone, ma in tempo di Covid, quella che Città Viva Santarcangelo propone in questa settimana, da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto, nelle rosticcerie di 7 soci dell’Associazione. Ogni rosticceria propone un Cassone speciale, gourmet, ad un prezzo di soli € 4 per onorare la variante della piadina più popolare ed apprezzata da grandi e piccoli.

Massimo Bonvento, membro del Direttivo e proprietario di una rosticceria commenta così: “Il Cassone è una tradizione e uno dei nostri punti di forza. Negli anni avevamo celebrato la piadina, ma mai il Cassone… era ora di farlo. Per questo abbiamo pensato di proporre ai clienti, solo per questa settimana, dei cassoni speciali, con accenti gourmet, ad un prezzo speciale, solo € 4,00. Un occasione, uno stimolo, per provare qualcosa di nuovo e per riscoprire i mille volti che può avere questo piatto tradizionale: uno “street food” centenario che sa rinnovarsi e piacere proprio a tutti. Inoltre questa settimana speciale è anche, naturalmente, un occasione in più per fare una passeggiata a Santarcangelo per godere non solo della bontà, ma anche della bellezza.”