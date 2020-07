Malore in acqua: un 72enne muore a Riccione

Cronaca

Riccione

| 11:12 - 28 Luglio 2020

Malore in mare, foto di repertorio.

Tragedia nel tardo pomeriggio di lunedì 28 luglio, in spiaggia a Riccione dove un turista 72enne torinese, ha perso la vita in seguito a un malore durante un bagno in mare, all'altezza dello stabilimento 131. Secondo le prime informazioni l’uomo si sarebbe sentito male mentre si trovava a circa 50 metri da riva, in una zona di acqua bassa. Inutili i tentativi di rianimarlo dopo averlo portato a riva da parte del bagnino di salvataggio e dei sanitari del 118 intervenuti. Per gli accertamenti di rito, è intervenuta la Capitaneria di porto.