Perché il regolabarba è meglio di un rasoio

| 08:36 - 28 Luglio 2020

Regolabarba.

Per curare la bellezza della tua barba, ti sarai domando più volte quale sia il modo per ottenere il migliore dei risultati paragonabile al barbiere. Nel momento in cui devi decidere come prenderti cura della tua barba, ci sono diversi prodotti a tua disposizione partendo dal rasoio. Tanti però hanno abbandonato il classico rasoio usa e getta in favore del regolabarba. In questo breve approfondimento che segue, potrai scoprire anche tu perché sempre più persone che tengono alla cura del look affermano che il rasoio elettrico è meglio di un rasoio classico.



Tanti stili diversi in un unico prodotto

Il motivo principale per cui il regolabarba è meglio di un rasoio è la possibilità di curare la tua barba e scegliere tra tanti stili diversi. Con il classico rasoio l’unica cosa che puoi fare è tagliare tutti i peli e avere un viso dalla pelle liscia. Non puoi fare molto altro con il rasoio e quindi hai sempre lo stesso stile e non cambi mai la forma della tua barba. Oggi, invece, molti amano cambiare stile e portare la barba in modi diversi: il pizzetto, i baffi, la barba lunga, la barba corta di qualche girono e così via. Con il rasoio elettrico non rasi tute le volte il viso ma puoi portare la barba un po’ più lunga in base alle tue preferenze.

Puoi decidere di regolare la barba in modo diverso: corta sui baffi e attorno alla bocca, a zero sulle guance e lunga sul mento. Il regolabarba dà la possibilità di rasare a zero ma anche tagliare i peli più lunghi. Puoi giocare con il tuo stile e seguire tutte le ultimissime tendenze in fatto di barba e baffi. Leggi anche tu la valutazione di prodotti Amazon su ValutatoPerTe.it e trova il regolabarba per un look sempre perfetto.



Minori irritazioni

Il rasoio è da abbandonare il più presto possibile soprattutto se soffri di irritazioni. Se la tua pelle si ritta facilmente quando passi la lametta, c’è un solo modo per non avere più problemi: passare al regolabarba. Se hai la pelle irritata, peli che si incarnano, sanguinamenti e piccole ferite meglio che interrompi il prima probabile con il rasoio che ne è la causa principale. Con il rasoio elettrico vai molto meglio perché ha un sistema più delicato per tagliare tutti i peli del viso, dicendo per sempre addio alle irritazioni.



Anche basette e capelli

Con il rasoio puoi curare solo ed esclusamene barba e baffi ma il resto del viso? Con un regolabarba puoi regolare anche le basette e avere un look sempre curato e di stile. Grazie alla lunghezza regolabile delle lame, puoi regolare le basette come non avevi ami fatto prima. Inoltre, alcuni rasoi elettrici permettono anche di tagliare i capelli: sarai sempre curatissimo anche se non hai avuto tempo di andare dal parrucchiere e barbiere se nel cassetto del bagno hai un buon regolabarba sempre pronto all’uso.