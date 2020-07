Cronaca

Misano Adriatico

| 07:30 - 28 Luglio 2020

Ambulanza in azione (immagine di repertorio).

Grave incidente stradale poco dopo la mezzanotte a Misano Adriatico sulla statale. Per cause ancora al vaglio una moto, con a bordo due ragazzi, è finita fuori strada sulla via Adriatica, davanti ad Oliviero. A bordo Un 20enne e un 22enne, entrambi in condizioni serie. Il 20enne è stato portato in ospedale a Cesena, l'altro a Rimini. Sul posto un'automedica, due ambulanze e la Polstrada.