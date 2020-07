FOTO Riccione premia un'intera famiglia affezionata da oltre 40anni alla città

Turismo

Riccione

27 Luglio 2020

Gli affezionati turisti della Perla Verde.

Una famiglia intera di assidui e affezionati turisti della Perla Verde sono diventati nuovi ambasciatori nel mondo della città di Riccione, premiati a Palazzo del Turismo dall'assessore Stefano Caldari. La pergamena è stata consegnata al signor Alberto Zapelloni, alla moglie Simona e ai figli Dudù, Andrea, Alessandro e Carlotta di Borgo Manero (NO) Il signor Zapelloni viene a Riccione da quando aveva 1 anno (cioè da 44 anni). Il nonno infatti aveva acquistato negli anni Sessanta una casa in via Verga e lui continua a tornare a Riccione tutti gli anni per due settimane nel mese di luglio insieme alla famiglia.