VIDEO Vigili del fuoco di Rimini alla manifestazione "Bell'Italia"

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 17:18 - 27 Luglio 2020

A Bellaria Igea Marina è andato in scena ‘Bell’Italia’. Tributo della città, organizzato dal Comune in collaborazione con Verdeblu, a “donne e agli uomini che quotidianamente si impegnano per la sicurezza, celebrando e ringraziando i reparti militari, le Forze dell’ordine e le organizzazioni civili di volontariato che operano sul territorio provinciale”. Anche i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Rimini hanno raccolto l’invito. Insieme ad una nutrita schiera di rappresentanze militari e civili e del volontariato, hanno portato il sostegno a questa importante manifestazione, con diversi mezzi e uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Nella giornata del 26 luglio, il Comando di Rimini ha allestito diversi stand, con mezzi storici grazie ai vigili del fuoco in congedo dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e mezzi usati nel soccorso quotidiano odierno (aeroportuali, nautici, autoscale, autopompe, saf, nbcr acronimo di nucleare - biologico - chimico - radiologico). Nella manifestazione tramite l’uso dell’autoscala e il nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), sono state rappresentate esempi di manovre di soccorso su corda. Il Comando di Rimini vuole ringraziare il Comune di Bellaria - Igea Marina, per l' iniziativa intrapresa, svolta nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da covid 19, in un momento così significativo per la comunità.