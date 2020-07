Divieto temporaneo, a partire da martedì 28, di prelievo idrico dal fiume Uso, Conca e Marecchia

Attualità

Rimini

16:10 - 27 Luglio 2020

Fiume Marecchia (Foto repertorio).

Il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini ha disposto il divieto temporaneo di prelievo idrico dal torrente Uso e affluenti, dal torrente Conca e affluenti e dal fiume Marecchia e affluenti.



Saranno consentiti prelievi destinati esclusivamente all’abbeveraggio di animali da allevamento; prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell’acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo; prelievi destinati alla sola irrigazione delle colture frutti-viticole, orticole e florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell’attuale ciclo produttivo; colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso; colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato);



L’efficacia del divieto decorre dalla data del 28 luglio 2020 e cesserà solo a seguito di espressa revoca dello stesso, mediante provvedimento da adottarsi, qualora vengano ripristinate nei suddetti corsi d’acqua le condizioni di D.M.V. previste dal P.T.A..

Al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe mobili sono obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo.

La violazione alle disposizioni del provvedimento, ivi compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è punita con la sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma da 103,29 euro a 1.032,91 euro, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell'autorizzazione a titolo provvisorio o concessione.