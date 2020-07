Facciamo l’amore’ con lo spray sui muri della città: denunciato il ‘graffitaro romantico’

Cronaca

| 14:35 - 27 Luglio 2020

Nei guai il wryter romantico.

Erano mesi che se ne andava in giro con la sua bomboletta spray ad imbrattare i muri cittadini, anche di palazzi di interesse storico-culturale, con la scritta “facciamo l’amore”. E finalmente il writer misterioso ha un nome, si tratta di un 34enne riminese rintracciato e denunciato dagli agenti della Polizia dopo un’accurata attività d’indagine condotta anche con la preziosa collaborazione della Polizia Scientifica.



La vicenda trae origine la notte del 10 luglio scorso quando un equipaggio delle volanti era intervenuto in un lussuoso hotel del lungomare il cui personale aveva segnalato un uomo armato di bomboletta spray intento ad imbrattare un pannello esterno della struttura con la scritta “facciamo l’amore”.

In quell’occasione la polizia lo aveva bloccato e denunciato, ma il 34enne aveva continuato nella sua “opera”: nelle settimane successive la stessa scritta è stata notata su numerosi muri di edifici, perfino sulla parete del palazzo che ospita l’archivio di Stato in piazzetta San Bernardino.



Quel che ha colpito gli investigatori è stata la particolare somiglianza dei tratti delle scritte, è stata così intrapresa un’accurata attività di monitoraggio e di ricerca, anche grazie a tecnologie di ultima generazione che hanno portato a ritenere che le scritte erano tutte rassomiglianti con quella rinvenuta in precedenza.

Alcuni proprietari di immobili imbrattati hanno sporto denuncia in Questura nei confronti del writer, che ora è nei guai perché si vedrà costretto, oltre a giustificare le proprie malefatte in Tribunale, anche a risarcire economicamente i malcapitati.