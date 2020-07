‘Il valore del riuso’: come applicare i principi dell'economia circolare al nostro territorio

Attualità

Rimini

| 14:21 - 27 Luglio 2020

Il potere del riuso.

Esperienze e suggerimenti per attuare l’economia circolare nella vita quotidiana: questi i temi trattati nel libretto appena pubblicato dal titolo “Il valore del riuso” che presenta uno studio di fattibilità per un intervento nel nostro territorio ed è l’esito finale del Progetto europeo Surface.



Si tratta di un’indagine su cosa concretamente un territorio, con le proprie specificità, possa fare per aumentare il recupero di beni e di merci che altrimenti finirebbero al macero e perciò sprecate. La risposta sta nell’applicazione dei principi dell’economia circolare, così da evitare che dalla produzione al consumo, fino all’utilizzo finale del prodotto, si generi un rifiuto da conferire direttamente alla discarica, con conseguente aumento dell’inquinamento e della quantità di prodotti che rischiano di finire in discariche a cielo aperto, oppure ancora peggio nel terreno agricolo, nei fiumi o nel mare. La pubblicazione illustra come è nato e che cosa sono il concetto e la pratica del riuso, sintetizza le buone pratiche realizzate, anche nella nostra provincia, e come si può implementare un centro del riuso.



“I temi ambientali sono da molto tempo una nostra priorità – dichiara il presidente della Provincia Riziero Santi – sebbene la riforma delle Province del 2014 abbia limitato le possibili azioni dirette che questo Ente avrebbe potuto intraprendere. Abbiamo però cercato di mantenere alta la guardia e di svolgere un’azione di coordinamento e di presidio su vari temi, dalla pianificazione territoriale a temi specifici quali la riduzione dello spreco alimentare e l’innovazione in ambito turistico all’insegna della sostenibilità. In vista della nuova programmazione europea 2021/2027, abbiamo potenziato la struttura per le politiche europee perché è strategico non soltanto il fatto di intercettare risorse per la realizzazione di progetti a beneficio di tutto il territorio, ma anche per l’arricchimento in termini di know-how e di competenze che i progetti europei, con i loro studi scientifici di alto profilo, garantiscono e fanno affluire.”



“Il valore del riuso” nasce dal progetto INTERREG CENTRAL EUROPE SURFACE che ha visto la partecipazione, insieme alla Provincia di Rimini, di partner da Italia, Germania, Austria, Croazia, Ungheria, Polonia e Slovenia.

Il volume di 112 pagine è scaricabile nelle versioni in italiano e in inglese al link:

http://www.areavasta-rn.it/download/e.php?cart=Manuale%20Surface