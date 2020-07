Nasce InsoliTouRimini, un viaggio alla scoperta della città più inusuale e insolita

Eventi

Rimini

| 14:09 - 27 Luglio 2020

Per rilanciare la cultura della visita guidata e la voglia di scoprire i lati nascosti della propria città, in questo caso di Rimini, le amiche riminesi Barbara Zaghini, guida turistica certificata, e Alexia Bianchi, freelance della comunicazione, hanno ideato InsoliTouRimini, un progetto che nasce dall'idea di accompagnanare i turisti ma anche i riminesi stessi alla scoperta di una Rimini inusuale, attraverso percorsi insoliti, passando nei quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti.



Divertenti incursioni artistiche sorprendono i partecipanti durante il percorso, coinvolgendoli in un’esperienza emozionante, che regala loro una nuova visione della città. I tour partono dall'Arco d'Augusto, simbolo di Rimini, alle 18 attraversano il centro storico, terminando verso le ore 20.15 nel borgo San Giuliano, tra i murales di ispirazione felliniana, degustando un buon calice di vino a cura del ristorante Retroborgo, davanti al tramonto che colora di rosso lo specchio d’acqua sotto il Ponte di Tiberio.

Si parte con il primo appuntamento di mercoledì 29 luglio per poi proseguire tutti i mercoledì di agosto.



InsoliTouRimini ha ricevuto il patrocinio dal Comune di Rimini ed è inserito fra gli eventi culturali in programma per la Notte Rosa 2020, aggiungendo alla data di mercoledì 5 agosto anche gli appuntamenti di giovedì 6 e venerdì 7 agosto. Si ringrazia lo sponsor tecnico Emporio 90 di Viserba.



E' obbligatoria la prenotazione tramite email a: tourinsolitorimini@gmail.com

indicando NOME e COGNOME per OGNI PARTECIPANTE