Nuovi giochi per bambini nelle aree verdi di Villa Verucchio

| 13:57 - 27 Luglio 2020

Nuovi giochi nei parchi di Verucchio.

Si sta completando in questi giorni l’implementazione della dotazione di giochi per bambini nelle aree verdi del territorio. Un intervento della spesa complessiva di 43.000 euro che vedrà l’istallazione di una decina di strutture in diverse aree del territorio a oggi sprovviste o con scivoli e altalene oramai piuttosto datati.



“Siamo partiti dal gioco inclusivo già completato al Parco delle Speranze in zona plesso scolastico (nelle foto), un gioco che consentirà a tutti i piccoli, anche a quelli con disabilità, di potersi regalare qualche momento di svago. Entro la settimana ultimeremo poi la posa di due giochi nel giardinetto di via Roosvelt che fino a ora ne era privo e tre in quello di via Meroni, alle spalle dell’ex canonica, dove erano stati tolti per vetustà. Implementeremo infine con uno scivolo le aree verdi di via Morante e via Lumumba, mentre in via Verdi saranno due i giochi che andranno ad aggiungersi agli esistenti” rivela l’assessore Andrea Cardinali, spiegando: “Andiamo a completare un percorso iniziato durante la scorsa legislatura e che è doppiamente importante oggi come segno di graduale ritorno alla normalità dopo i mesi di lockdown forzato che i bimbi hanno sofferto in maniera particolare”.