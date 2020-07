Eventi

San Leo

| 13:08 - 27 Luglio 2020

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna con l’organizzazione di Notorius Rimini Cineclub e il contributo dei Comuni partecipanti all’iniziativa, ritorna nell’estate 2020 in diverse piazze della Provincia di Rimini, con un ricco programma di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili (inizio alle 21.15), aperte ogni sera da un cortometraggio d’animazione selezionato dal Festival Cartoon Club di Rimini.



Nel giardino del Belvedere di San Leo è in programma martedì 28 luglio una serata dedicata a tutta la famiglia con il film d’animazione Peng e i due anatroccoli di Chris Jenkins, la divertente ed avventurosa storia di un’anatra poco amante delle migrazioni che si deve prendere cura di due anatroccoli separati dalla loro mamma e dal loro stormo. Questo piacevole lungometraggio animato, frutto di una coproduzione tra Stati Uniti e Cina, favola educativa sul valore della famiglia con protagonisti pennuti assortiti ed altri simpatici animali, è firmata dal regista Christopher Jenkins, animatore con alle spalle una ricca esperienza (iniziata collaborando all’epocale “Chi ha incastrato Roger Rabbit?”), in particolare nel campo degli effetti visivi di celebri cartoon Disney come “La Bella e la Bestia”, “Aladdin” e “Il Re Leone” e producendo lungometraggi animati come “Surf’s Up” e “Home”. “Peng e i due anatroccoli” è la sua prima esperienza registica, salutata da un buon successo di pubblico in Cina.