Riqualificazione e gestione del primo piano di via Dati 180 a Viserba, incontro con Quartiere 5

Eventi

Rimini

| 12:48 - 27 Luglio 2020

Uno degli edifici abbandonati attenzionati da Quartiere 5, ovvero la ex sede dello Iat a Viserba.

L’associazione Quartiere 5 invita la cittadinanza di Rimini all’incontro di martedi 28 luglio nella sala parrocchiale di Viserba alle ore 20.30 per conoscere e discutere il progetto di riqualificazione e gestione del primo piano della palazzina di proprietà del comune sita a Viserba, in via Dati 180. Il progetto dal forte valore culturale si integra profondamente nel tessuto sociale di tutta l’area nord di Rimini e si pone come obiettivo la valorizzazione del territorio tramite l’incontro e la collaborazione di tutte le associazioni attive nella comunità.