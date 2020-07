Quattro giovedì al museo della Regina per svelare i segreti di un giallo antico

Eventi

Cattolica

| 12:41 - 27 Luglio 2020

L'ingresso del museo della Regina di Cattolica (foto da Facebook).

Sarà “un'Estate da Regina” a Cattolica con nuovi giochi e laboratori serali dedicati a bambini e ragazzi. Dal 30 luglio al 27 agosto ogni giovedì sera alle 21 un appuntamento nel giardino del museo della Regina per incontrare la storia e l'archeologia della città. Durante ogni incontro, nel corso di quattro appuntamenti, i partecipanti saranno alle prese con un vero “giallo antico”, non il pregiato marmo di colore giallo utilizzato dai romani, ma un mistero archeologico tutto da svelare a partire dagli indizi sedimentati nella storia sotterranea di Cattolica. Le proposte sono aperte a bambini dai 6 anni in su al costo di 2,5 euro l'uno. La prenotazione è obbligatoria.



Un curioso, quanto macabro, ritrovamento condurrà nel cuore di un villaggio dell'età del Bronzo risalente a quasi 4000 anni fa. Dalla preistoria partirà un viaggio denso di insidie e pericoli lungo l'antico tracciato della via Flaminia, fra le luci e le ombre delle locande sorte a margine della strada consolare durante l'età Romana per offrire ospitalità e un pasto caldo ai viaggiatori, fino a giungere alle porte della Rocca medievale, dove ci troveremo coinvolti in tradimenti e intrighi da districare. Insieme alle archeologhe Cristina Giovagnetti, Monia Morri ed Erika Valli.



Ecco gli appuntamenti:



30 luglio // FACCIA DI BRONZO - LA PECORA DOV'E'?

6 agosto // SOSPETTI LUNGO LA FLAMINIA

20 agosto // LUCI E OMBRE NELLA LOCANDA

27 agosto // ROCCAMARA



Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0541 966577 o scrivere a museo@cattolica.net.