Sport Bellaria Igea Marina | 12:12 - 27 Luglio 2020 I finalisti dell'under 14. Jacopo Martinelli ha vinto il tabellone Under 14 maschile nel Trofeo del Gelso, il torneo giovanile organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. Il 3.4 portacolori del Country Club Villanova di Castenaso ha battuto in finale per 6-3, 6-0 Filippo Castellari del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna, allievo della Ravenna Tennis Academy. Oggi alle 17 la finalissima dell’Under 12 femminile tra Francesca Sparnacci (Tennis Club Riccione) e Chiara Dal Pozzo (Gruppo Tennis Rivazzurra).