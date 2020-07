Lombardini, Ceccarini e Pavolucci esordio con i fiocchi all'open Envikem al ct Cicconetti

Sport

Rimini

| 12:09 - 27 Luglio 2020

Elena Pavolucci.

Entra decisamente nel vivo il torneo nazionale Open femminile del Circolo Tennis Cicconetti, il trofeo “Envikem” (1.500 euro di montepremi). Volano al 3° turno, tra le altre, la ravennate Sara Dradi, allieva di Tennix a Porto Fuori, la forlivese Caterina Pantoli (Tennis Villa Carpena), e tre giocatrici locali, la riccionese Maya Ceccarini (Tc Riccione), Marta Lombardini (Tc Viserba) ed Elena Pavolucci, che svolge un ruolo tecnico proprio al Ct Cicconetti. Tabellone finale, 1° turno: Sara Montorselli (2.8)-Giorgia Benedettini (3.3) 6-3, 6-4, Alice Grilli (2.7)-Annagiulia Danesi (3.1) 7-5, 6-2. 2° turno: Caterina Greco (2.7)-Alice Monducci Delucca (2.6) 6-4, 6-1, Sara Dradi (2.6)-Montorselli 6-4, 6-2, Caterina Pantoli (2.6)-Asia Bravaccini (2.8) 7-6 (4), 7-5, Elettra Gradassi (2.6)-Micol Devescovi (2.5) 6-3, 6-1, Maya Ceccarini (2.5)-Francesca Giuliani (2.6) 6-4, 6-2, Marta Lombardini (2.6)-Alessia Eberini (3.1) 6-3, 6-2, Elena Pavolucci (2.7)-Emilia Zampolini (3.1) 6-3, 6-1. 3° turno: Sara Donnini (2.5)-Sofia Marchetti (2.7) 6-0, 6-4.



Alessandra Mazzola (Tc Viserba) ed Elena Pavolucci, riminese portacolori del Ct Montecchio, in grande evidenza nel torneo Open femminile del Ct Cicconetti, il trofeo “Envikem” (1.500 euro di montepremi). Tabellone finale, 3° turno: Alessandra Mazzola (2.4)-Victoria Zenato (2.7) 6-0, 6-1, Elena Pavolucci (2.6)-Giulia Barberini (2.5) 6-2, 6-2. Intanto nel tabellone intermedio di terza vola in finale la beniamina di casa, Giorgia Benedettini che affronterà per il titolo Alessia Eberini (Circolo Tennis Albinea). Tabellone di 3°, semifinali: Giorgia Benedettini-Chiara Bartoli (3.1) 6-3, 6-0, Alessia Eberini (3.1)-Sveva Azzurra Pansica (3.2) 4-6, 6-2, 14-12.