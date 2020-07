A Riccione nasce Face off, la visiera anti Covid glam con filtro solare

Attualità

Riccione

27 Luglio 2020

Sfera Ebbasta alla presentazione di Face off.

A Riccione è nata Face off, una visiera ad alta definizione dalla doppia funzionalità ideata da Lele Danzi, che funge sia da scudo protettivo sia come accessorio glam con filtro solare. Presentata in anteprima sabato 25 luglio nella famosa e storica Luxury Boutique Ferretti, è stata battezzata da personaggi quali il rapper Sfera Ebbasta con la fidanzata Angelina, Random, Gianluca Pagliuca, Lorenzo Riccardi con Claudia Dionigi. Il successo è stato grande e la nuova visiera sarà in vendita nella boutique con l'aspirazione di diventare un must have per l'estate.